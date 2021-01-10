مؤلف وملحن “شكرًا” يفتحان النار على رامي صبري بسبب عمرو دياب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: استضافت الإعلامية لميس الحديدي ملحن أغنية “شكرًا” عزيز الشافعي ومؤلفها تامر حسين، والتي غناها الفنان عمرو دياب ضمن ألبومه الجديد “يا انا يا لأ”، في لقاء عبر خاصة الفيديو كونفرانس، ضمن حلقة أمس السبت من برنامجها “كلمة أخيرة”، المذاع على قناة “ON”، وذلك بعدما أثارت الأغنية أزمة كبيرة في الفترة الأخيرة بين الشافعي، والفنان رامي صبري، الذي أكد أن المحلن أعطاها له أولاً ليعلما عليها سويا ويغنيها رامي، ولكن بعد ذلك ذهب بها إلى المطرب عمرو دياب الذي طرحها بألبومه الأخير.

وشدد مؤلف الأغنية تامر حسين أنه كتبها منذ أكثر من عام ونصف العام، وكشف أنه كان قد أخبر عمرو دياب أن لديه تجربة شخصية سيئة في حياته، تخص الناس التي تبث إلينا الطاقة السلبية “الناس اللي بيدوني دايما طاقة سلبية، وحتى لما أنجح يضايقوني، فأنا كان نفسي أقول للناس اللي عايز يفضل في حياتي وهيساعدني على إبداع ونجاح أهلا وسهلا بيه، واللي هيديني طاقة سلبية بقوله شكرا”، فكانت تجربة شخصية لي أنا وليس للمطرب عمرو دياب، التي ربطها البعض بحياته الشخصية وهذا غير صحيح.

وعن أزمة الأغنية مع رامي صبري، قال الشافعي: “أنا هختصر بس عشان عمرنا ما كنا هنتكلم في الموضوع ده، لو رامي منزلش البوست اللي نزله، هو قال كلمتين إني ببقى شغال معاه في أغاني وبديها للفنان عمرو دياب، وقال إنه مش هيشتغل معايا تاني وخد القرار ده”، وأكد عزيز، أن كل هذا خطأ، فليس هناك أغانٍ كنت أعمل عليها مع رامي صبري أو غيره، وذهبت بها لفنان آخر، “ده محصلش”، ولا هو صاحب قرار إنه “ميشتغلش معايا”، لأني أنا من أبلغته بهذا القرار من خلال رسالة مع صديقنا المشترك محمد حامد”.

وأردف: “رامي صبري فنان موهوب ونجم، وسبق أن تعاونت معه أنا وتامر حسين في أكثر من أغنية وشاركنا في نجاحه، بالأخص في عام 2020 والسنوات التي قبلها، لكن قراري بعدم العمل معه من جديد، يرجع لأنه لم يعد هناك تفاهم يجمعنا ولا الكيميا زي الناس ما بيقولوا”، منتقدا ما قام به: “عيب إنه هو يكتب الكلام ده ويقوله”.

فيما ألمح الشاعر تامر حسين، أنهما صدما بكلام رامي صبري، قائلاً: “أنا في خجل أني اقول إن رامي كان يقصد يعمل تريند”، ولست أفهم فكرة إقحام الفنان عمرو دياب في أي جملة، وهل لو كان غناها أحد آخر غير عمرو دياب، هل كان سيفعل رامي نفس الأمر”.

وأكمل: “مين اداك الحق يا رامي أنك تدعي، وهو ادعاء غير أخلاقي، أنا بحب مهنتنا دي جدًا وبعتز بيها، ونفسي سيرة الفنانين في الوسط الفني، نرتقي بيها في التعاملات بتاعتنا”، مصرحًا أنه دائمًا ما يسمع الكثير من المطربين أغنيات له ويغنيها آخرون في النهاية.

ووجه حديثه لرامي صبري قائلًا: “لو أنت عندك مشاكل في الرؤية، أو مش شايف الأغنية من أول يوم، أنا مش هسيب مسقبلي وأستنى أن أنت يبقى عندك نضج فني، عشان تختار أغنية، الحركة معجبتناش خالص”.