بالفيديو – زين العمر يُمنع من زيارة والده في المستشفى ويحذر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأ الفنان اللبناني ​زين العمر​ المتابعين برسالة قاسية لكل المستهترين ​بفيروس كورونا​ المستجد وسرعة انتشاره في لبنان والكارثة الحاصلة في المستشفيات اخيراً.

وروى النجم اللبناني في مقطع فيديو علة تويتر معاناته من هذا الازمة الخطيرة، حيث مُنع من زيارة والده في المستشفى خوفا على صحته بسبب انتشار الوباء بشكل خطير.

واضاف: “نحن ننتحتر انتحارا جماعياً، نبكي دم على أحبابنا الذين يرحلون”، محذرا من الإهمال المنتشر بين الناس والسهرات التي عمت البلاد بمناسبة نهاية العام.

وتابع “اللي بدو يسهر يسهر وحده ما يعرض حياة غيره للخطر، لوين رايحين بلبنان. كورونا مش مزحة عم ياخد مننا حبايبنا”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع ولاقى رواجا وايعا، واعتبره العديد من متابعيه انه رسالة صريحة وحقيقية لتوعية من لا يهتم بنشر الفيروس المميت بين الناس.