بالفيديو – باسم سمرة يكذب كلام رحاب الجمل: “أرادت الانتقام مني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: كشف الفنان باسم سمرة عن تفاصيل الواقعة التي تسببت في أزمة بينه وبين الممثلة رحاب الجمل، وذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” الذي يقدمه على قناة mbc مصر.

قال سمرة: “تعجبت من كل الاهتمام حول تصريحات الفنانة عني، لأن الموضوع أبسط وأتفه من ذلك، هذه الفنانة سوف تسافر يوم 14، وأنا كنت أريد الانتهاء من تصوير الفيلم قبل هذا التاريخ، لأني منشغل بعده بتصوير مسلسل جديد، فحاولت إقناعها بالعدول عن قرار السفر، لأننا بعد ذلك سيصعب علينا الحفاظ على شكلنا، فهناك أعمال رمضانية تتطلب منا التغيير، سواء بترك اللحية أو الشارب”.

وتابع: قررت الفنانة الاعتذار، وهذا أمر عادي حيث سنلجأ لممثلة أخرى، ولكن كان هناك مشكلة أخرى، فأنا تعاقدت على مسلسل آخر وهي متعاقدة أيضاً به، ولم أكن أعرف أنها متواجدة به، فهي ليست من الأبطال الأساسيين، وكانت قد طلبت من المنتج زيادة في الأجر ورفض وتم استبعادها، فهي ظنت أنني وراء ذلك، والآن أتسبب في استبعادها عن الفيلم. وأضاف: “أعرف أخذ حقي بذراعي.

واستعان باسم بشهادة مخرج الفيلم وائل الرومي، الذي كشف أنه لم يشاهد أي مشادات بين باسم سمرة ورحاب الجمل.