جورج وسوف يحتفل بخطوبة إبنه الثاني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: بعد أقل من شهر على فرحته الأولى، إحتفل النجم جورج وسوف، بخطوبة ابنه الثاني حاتم، في أجواء عائلية محدودة.

ونشر “سلطان الطرب” صوراً العروسين من حفل الخطوبة البسيط عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وعلق عليها “بلّشت السنة بخبر بفرّح القلب مع خطوبة ابني الثاني حاتم و الحلوة أمال حلاوي”.

وتابع: “بتمنالكن ايام سعيدة وتكمّلوا العمر بنجاح وصحة وسعادة”.

وجاء هذا الحفل بعد نحو شهر من احتفاله بالطريقة نفسها بخطوبة ابنه الأكبر جورج جونيور في منتصف ديسمبر 2019.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الخبر السعيد ونال اعجاب الالاف من محبيه من النجوم والمتابعين، وانهالت عليه التعليقات التي تمنت السعادة للعروسين.