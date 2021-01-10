شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان البحرين السينمائي ينظم دورته الأولى فى أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان البحرين السينمائي إقامة دورته الأولى في أبريل بدلا من مارس الماضي مع مراعاة الاحتياطات الاحترازية الصحية الموصى بها من قبل الفريق الطبي الوطني للتصدي لفيروس كورونا وتأجيل بعض الفعاليات إلى وقت لاحق من العام الجاري.

وقالت إدارة المهرجان في بيان اليوم الأحد إنها وضعت تصورا جديدا للمهرجان يتيح "عقد الفعاليات الملائمة للظرف الصحي في مملكة البحرين في شهر أبريل نيسان 2021 فيما تؤجل الفعاليات الأخرى التي يتعذر إقامتها حتى موعد آخر في هذا العام سوف يتم الإعلان عنه لاحقا".

وسوف تشاهد لجنة تحكيم عربية الأفلام المشاركة بالمهرجان وتعلن عن النتائج.

وأضاف البيان أنه "كانت هناك رغبة كبيرة لعمل مهرجان يلتقي فيه صناع الأفلام وجها لوجه مع الجمهور لكن الوضع الحالي قد لا يسمح بإقامة مهرجان متكامل، وفي الوقت نفسه فإننا نحرص على عدم تأجيل هذا الحدث السينمائي الذي نأمل أن يشكل إضافة للأحداث والفعاليات السينمائية التي تقام في المنطقة".

وسيقام المهرجان في الفترة من الأول إلى الخامس من أبريل تحت شعار "سينما لأجلك".

يأتي المهرجان امتدادا لمسابقة نادي البحرين للسينما التي أقيمت منها دورتان، الأولى في 2017 بمشاركة 15 فيلما بحرينيا قصيرا والثانية في 2018 بمشاركة 25 فيلما بحرينيا قصيرا.