شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى عن أزمة باسم سمرة ورحاب الجمل: "طفح الكيل وتحملنا سخافات كتير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن بدء التحقيق في واقعة وأزمة باسم سمرة ورحاب الجمل، الثلاثاء المقبل، مضيفًا: "لو لجنة التحقيق شافت إن أي حد يُعاقب هيتعاقب".

وأضاف نقيب الممثلين في تصريحات على هامش جنازة الفنان الراحل هادي الجيار، أن المشكلة ترهق وتعكر صفو الوسط الفني، مشددًا على أن المسيرة الفنية المصرية أكبر من هذا العبث، بحسب وصفه.

وقال "زكي" معلقًا على الأزمة: "أى حد هينال من زميله على السوشيال ميديا سيتم إيقافه فورا، خلاص طفح الكيل وتحملنا سخافات كثيرة، وتحملنا ناس غير مسئولة كتير، وناس طلعت أساءت كثير للوسط الفني".

وشهدت الساعات الأخيرة تصاعد أزمة الفنانة رحاب الجمل مع الفنان باسم سمرة، وتبادل الفنانين الاتهامات عبر صفحات السوشيال ميديا انتقلت إلى التوك شو، وهو ما دفع الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، إلى إصدار قرار بوقف الفنان باسم سمر والفنانة رحاب الجمل، معلقا: " تم منعهم من مزاولة المهنة وهنجيب كل الكاميرات وهنحقق فى الموضوع ده".