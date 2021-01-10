شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة انهيار زوجة هادي الجيار وابنته أثناء تشييع الجثمان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت زوجة الفنان هادى الجيار وابنته في حالة انهيار تام قبل لحظات من صلاة الجنازة على جثمانه بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسادت حالة من البكاء على الراحل الذى توفى فجر اليوم بعد إصابته بفيروس كورونا.





ورافق نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكى جثمان الراحل هادى الجيار، إلى مثواه الأخير، عقب صلاة الجنازة عليه، في محيط مسجد الشرطة بالشيخ زايد وذلك بسبب الإجراءات الاحتزاية والوقائية من فيرس كورونا.. وشهد المسجد حضور عدد كبير من الفنانين والفنانات وعلى رأسهم نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي.

كان الفنان الكبير هادى الجيار قد دخل مستشفى الهرم خلال الأيام القليلة الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا، وما ضاعف من حالته المرضية هو إجراؤه عملية قلب مفتوح خلال الأشهر الماضية.

يذكر أن الفنان الكبير هادى الجيار لم يستكمل باقى مشاهده فى الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، من بطولة النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، وكذلك منع الموت الجيار من استكمال تصوير مشاهده بمسلس "موسى" مع النجم محمد رمضان، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة .

تواجدت أسرة الفنان الراحل هادي الجيار قبل دقائق من صلاة الجنازة على جثمانه بمحيط مسجد الشرطة بالشيخ زايد بالسادس من أكتوبر في حالة انهيار تام.