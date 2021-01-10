شكرا لقرائتكم خبر عن "دفعة واحدة".. صورة نادرة تجمع هادى الجيار ومحمد صبحى والحلفاوى وشعبان حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان هادي الجيار الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة عن عمر يناهز 71 متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، مشواره الفني مبكرا منذ تخرجه من المعهد العالى للفنون المسرحية، بمشاركته فى مسرحية "مدرسة المشاغبين"، وكانت تضم دفعته بالمعهد الكثير من النجوم، على رأسهم النجم الكبير محمد صبحي والفنان القدير نبيل الحلفاوى، والفنان الراحل شعبان حسين.

وتخليدًا لذكرى الفنان الراحل هادى الجيار، تدوال مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تجمع رباعي المعهد، هادى الجيار، ومحمد صبحي، ونبيل الحلفاوى، وشعبان حسين، وهى الصورة التي لاقت إعجاب عدد كبير من الجمهور.



هادي الجيار فى صورة نادرة

يأتى هذا فيما حرص النجم محمد صبحى، على نعي صديقه الراحل ونشر صورة للراحل هادى الجيار، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وكتب فى تعليقه عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحل اليوم الفنان والإنسان الرائع هادى الجيار صديق عمرى وزميلى ودفعتى بمعهد الفنون المسرحية.. بكل الأسى والحزن والألم أدعو الله لك بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته.. وللأسرة والأصدقاء الصبر والسلوان".

يشار إلى أن الفنان الكبير هادى الجيار، كان قد توفى، صباح اليوم الأحد، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد تدهور حالته الصحية، وهناك أعمال رمضانية تعاقد عليها الراحل فى رمضان المقبل منها مسلسل الاختيار 2" الذى انطلق تصويره منذ فتره فى العديد من الديكورات.

وصور الفنان هادى الجيار خلال الفترة الماضية جزءاً من مشاهده التى يجسد فيها دور مدرس تاريخ ووالد الفنان أحمد مكي، وهو ما يطرح سؤالا حول مصير المشاهد المتبقية من الأحداث، فهل يستعين صناع العمل بممثل آخر يعيد تصوير المشاهد التى صورها الفنان هادى الجيار؟