هادي الجيار وأحمد زكي.. "وعد لم يتحقق"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علاقة الصداقة بين الفنان المصري الراحل أحمد زكي، والفنان هادي الجيار كانت قوية، ومتماسكة، لكن حدث خلاف ربما أثر عليها.

وخلال لقاء قديم للفنان الراحل أحمد زكي مع الإعلامية فريال صالح ببرنامج "حق الجماهير"؛ كشف هادي الجيار وعدا كان بينه وبين أبطال مسرحية "مدرسة المشاغبين" لم يف به "النمر الأسمر" بعدما أصبح أحد أهم نجوم السينما المصرية.







وقال هادي الجيار: "أحمد زكي في السنة الثانية من المسرحية بدأ يحس إننا ممكن في يوم من الأيام نعمل حاجة، سواء بأننا ننجح مع بعض أو كل واحد مننا يشق طريقه وينجح لوحده، وبدأ يحس بكده عشان ابتدا يكون لينا جمهور والناس في الشارع بدأت تعرفنا، فهو قال وقتها شعار لذيذ أوي، فاكره يا أحمد! قال: اللي يطلع مننا أو يقب مننا ياخد بإيد التاني، أنا لسه فاكر الشعار ده وأعتقد إنك فاكره برضو".. كان الحديث يحمل الكثير من اللوم.





ووجهت مقدمة البرنامج سؤالا لأحمد زكي حول كونه أوفى بالشعار أم لا: "هل نفذت الكلام ده يا أستاذ أحمد وطبقته فعلا؟"، فرد: "أولا هادي زميل عزيز عليّا، وأنا في رحلتي في ممثلين كتير كانوا وجوه جديدة، لكن أنا مقدرش أجي وأقول لمخرج هات فلان أو فلانة، ده مش اختصاصي".