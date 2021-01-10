هادي الجيار.. "مدرسة المشاغبين" تُغلق فصلا جديدا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بأداء رشيق وحضور مميز، استطاع الفنان المصري هادي الجيار أن يحجز لنفسه مكانا في قلوب محبيه.

ولد هادي الجيار في 15 أكتوبر 1949، وبرزت موهبته الفنية منذ الصغر، وعندما تفتح وعيه حدد هدفه، وقرر العمل في مجال التمثيل، إذ التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وبعد حصوله على شهادة البكالوريوس، بحث كثيرا عن فرصة عمل كي يعبر من خلالها للجمهور.







ابتسم الخظ للفنان هادي الجيار عندما رشحه المخرج الكبير جلال الشرقاوي للمشاركة في مسرحية "مدرسة المشاغبين"، وقدم في هذا العمل شخصية "لطفي" وصنعت هذه الشخصية فارق كبير في مشواره.

توالت بعد ذلك أعمال هادي الجيار، وتنوعت بين السينما، والتليفزيون، ويضم مشواره الفني علامات متميزة مثل: "المال و البنون، وكفر دلهاب، والزيبق، وسلسال الدم، والملك فاروق، والراية البيضا".





صنع مكانة متميزة ورصيد فني مشرف لكنه لم يتقدم لدور البطولة أو يتصدر "الأفيش" ذات مرة، وفي آخر حواراته مع"الخليج 365" تحدث عن هذا الأمر قائلا: "لست غاضبا أنني لم أتحول لبطل على الشاشة، أنا مؤمن بأن كل شيء نصيب وقدر مكتوب، وأشعر بالرضا عن مشواري وكل أعمالي".





تدهورت الحالة الصحية للفنان هادي الجيار أثناء تصوير مسلسل "فلانتينو" العام الماضي، حيث أصيب بنزلة برد شديدة وتطور الأمر لدخول العناية المركزة، بعدها ارتبكت حالته الصحية واختفى عن الساحة، وفي 10 يناير 2021 تملك منه فيروس كورونا، وفارق الحياة عن عمر ناهز 71 عاما.