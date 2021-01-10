شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يحتفل بالنجم أحمد صلاح حسنى ومسلسله الجديد "الدايرة" غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل ”الخليج 365” غداً الاثنين بالنجم أحمد صلاح حسنى فى ندوة فنية ولقاء على تليفزيون الخليج 365 ، وتحديداً بنجاح مسلسله "الدايرة"، الذى يعرض على قناة الحياة، حيث يتحدث حسنى عن تفاصيل المسلسل الذى يعد من أنجح مسلسلات الموسم الشتوى، فضلا عن التحدث عن ردود الأفعال عن نجاح الحلقات الأولى، بالإضافة إلى التطرق للسيناريو الذى يقدمه لأول مرة ، إذ يجسد حسنى شخصية طبيب نفسى يعالج وينظر في أمر كل من حوله .

أحمد صلاح حسنى يعد واحدا من النجوم الذين برز نجمهم خلال السنوات الأخيرة، حيث تألق في العديد من الأدوار ومنها الشهيد رامى حسنين بمسلسل "الاختيار"، وشخصية عزمى أبو شديد في مسلسل "الفتوة" ، ومسلسل "ختم النمر" بشخصية "عمر النمر".

مسلسل "الدايرة" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصى، مى القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، دنيا المصرى، أمانى كمال، مها أبو عوف، محمود حافظ.