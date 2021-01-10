شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى يطلق كليب"المعطف" بعد تصويره في بيروت بتوقيع وليد ناصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بالتزامن مع بداية العام الجديد ، قرر المطرب صابر الرباعى طرح أغنية وكليب جديد بعنوان " المعطف " ، و الاغنية من كلمات كريم العراقى ، وألحان الموسيقار طلال ، وتوزيع موسيقى ميشال فاضل وإشراف عام خالد أبو منذر ، و الكليب من إخراج وليد ناصيف .

تم تصوير كليب " المعطف " فى بيروت حيث استمر التصوير لمدة ثلاثة أيام استخدمت فيها أحدث الأجهزة والتقنية الحديثة .

صابر الرباعى قال إنه اختار هذا التوقيت لطرح العمل لكى يتماشى مع برودة فصل الشتاء والأجواء الجميلة ، مشيرا إلى أن اللحن تضمن نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية المتطورة فى عالم الموسيقى والغناء العربى .

يذكر أن صابر الرباعى قدم خلال مسيرته الفنية عدد هائل من الأغنيات التى حققت نجاح مذهل و أبرزهم " سيدى منصور " و " عز الحبايب " و " عزة نفسى " و "ليلة من العمر" ، وغيرها .