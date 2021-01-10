فن ومشاهير

صابر الرباعى يطلق كليب"المعطف" بعد تصويره في بيروت بتوقيع وليد ناصيف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى يطلق كليب"المعطف" بعد تصويره في بيروت بتوقيع وليد ناصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

بالتزامن مع بداية العام الجديد ، قرر المطرب صابر الرباعى طرح أغنية وكليب جديد بعنوان " المعطف " ، و الاغنية من كلمات كريم العراقى ، وألحان الموسيقار طلال ، وتوزيع موسيقى ميشال فاضل وإشراف عام خالد أبو منذر ، و الكليب من إخراج وليد ناصيف .

تم تصوير كليب " المعطف " فى بيروت حيث استمر التصوير لمدة ثلاثة أيام استخدمت فيها أحدث الأجهزة والتقنية الحديثة .

صابر الرباعي (1)

صابر الرباعى قال إنه اختار هذا التوقيت لطرح العمل لكى يتماشى مع برودة فصل الشتاء والأجواء الجميلة ، مشيرا إلى أن اللحن تضمن نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية المتطورة فى عالم الموسيقى والغناء العربى .

صابر الرباعي (2)

يذكر أن صابر الرباعى قدم خلال مسيرته الفنية عدد هائل من الأغنيات التى حققت نجاح مذهل و أبرزهم " سيدى منصور " و " عز الحبايب " و " عزة نفسى " و "ليلة من العمر" ، وغيرها .

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا