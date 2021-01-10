شكرا لقرائتكم خبر عن هادي الجيار في 20 صورة تلخص مسيرته الفنية والإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل الفنان الصادق، الهادئ، المثقف، الواعي، ابن الطبقة الوسطي وخير من مثلها في الفن المصري.. رحل الفنان هادي الجيار أحد المشاغبين في مدرسة المشاغبين وأكثر الفنانين تجسيدًا لأدوار الفلاح والصعيدى والمعلم ابن البلد، والموظف والمثقف والعمال، فيستطيع بقدرة فائقة أن يجسد كل الانفعالات والأحاسيس، وأن تصدقه فى كل الشخصيات.



هادي الجيار عقب تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية

بدأ الراحل هادي الجيار ولعه وعشقه للفن منذ 7 سنوات عندما ذهب إلى أحد الاستديوهات مع أحد أقاربه الذي كان يعمل هناك، فسحره هذا العالم وقرر أن يدخله.



صورة نادرة لهادي الجيار مع دفعته بمعهد الفنون المسرحية

ظل هادي الجيار محبًا للفن وبداخله المشهد الذي رآه في الاستديو وقرر أن يدخل هذا العالم وشارك في مدرسته بفرقة التمثيل، ومع انتهائه من الثانوية العامة توجه فورًا إلي المعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت دفعته محمد صبحى ونبيل الحلفاوى ولطفى لبيب وشعبان حسين.



هادي الجيار في المعهد

مسرحية "القاهرة فى ألف عام" كانت البداية الاحترافية للنجم الراحل هادي الجيار وهو ما زال طالبا بالمعهد العالي للفنون المسرحية وبعدها دخل عالم الدراما التليفزيونية من خلال المخرج محمد فاضل في مسلسل " القاهرة والناس " عام 1972، وكان أجره فيها 8 جنيهات .



هادي الجيار في صورة نادرية مع نور الشريف ولطفي لبيب

قدم بعدها هادي الجيار مسرحيته الشهيرة "مدرسة المشاغبين" ورشحه لبطولتها الفنان عادل إمام عندما قابله في مكتب المخرج محمد فاضل وكان أجره في اليوم 50 قرشا، وجمعته علاقة صداقة وطيدة منذ ذلك العمل بالنجم عادل إمام وسعيد صالح وكان يعرف بقية نجوم العمل من المعهد فقد كان من زملائه أحمد زكي ويونس شلبي ولكنه كان يسبقهم وتخرج قبلهم .



هادي الجيار مع الراحل سعد أردش استاذه في معهد الفنون المسرحية

تتلمذ هادي الجيار علي يد الأستاذ سعد أردش بمعهد العالي للفنون المسرحية وكانت دفعته كلها نجوم منهم محمد صبحي ونبيل الحلفاوي وشعبان حسين ولطفي لبيب .



قدم الصعيدي وقدم الفلاح وقدم الطيب والشرير

الدراما التليفزيونية كانت العالم الذي أحبه هادي الجيار ونجح فيه وقدم روائع الأعمال وروائع الشخصيات والتي منها شخصيته في مسلسل "المال والبنون" منعم الضو، وبعدها توالت نجاحاته في سوق العصر، الراية البيضا، ومازال النيل يجرى، أبناء ولكن، العصيان، الوجه الأخر، كفر دلهاب ، شارع عبدالعزيز، وسلسال الدم، أبو ضحكة جنان، الملك فاروق، حق ميت، الأسطورة» وغيرها مئات الأعمال.



شارك في عزاء الراحل اسماعيل عبدالحافظ

هادي الجيار فنان واعي ومثقف وكان مشاركا في الحياة العامة ، فيحضر الأمسيات الثقافية ويشارك في الانتخابات ويدلي بصوته فيها، وهذا أفاده في تقديم كل الشخصيات ونوع فيما يقدمه فتجده صعيدي وفلاح ومثقف وموظف وإنسان بسيط يمثل نموذجا للطبقة الوسطي .



هادي الجيار كان مشاركا في الحياة السياسية ويدلي بصوته

هادي الجيار مثلما شارك النجوم الكبار في أعمالهم وكان سنيدًا قويًا لهم وبطلاً مشاركًا، ساند أيضًا ووقف بجوار الكثير من النجوم الجدد من الجيل الحالي ومنهم محمد رمضان ويوسف الشريف وعمرو سعد ومؤخرًا كان سيشارك مع أحمد مكي وكريم عبد العزيز في مسلسل " الاختيار 2 " .



هادي الجيار مع عادل امام فغي مسلسله الاخير

وكان آخر ظهور له في مسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضي وريم مصطفى عام 2020.



شخصية منعم الضو من اشهر شخصياته في الدراما

الفنان الراحل هادى الجيار رحل عن عالمنا تاركا خلفه أكثر من 200 عمل فنى أبرزها مسرحية مدرسة المشاغبين ومسلسل المال والبنون ويحرمه الموت من مشاهدة آخر أعماله فى رمضان المقبل "الاختيار 2" و"موسى" مع محمد رمضان.



هادي الجيار نجم الدراما والمسرح

هادي الجيار لديه بنتان تخرجا من كليتى الإعلام والتجارة، ورفض احترافهما التمثيل وقال في أحد لقاءاته: الشغلانة صعبة جدا، وتابع: المخرج إبراهيم الشقنقيرى عرض على ابنتى الكبيرة دورا فى مسلسل، ورفضت أن تمثل، لأن التمثيل مهنة شاقة جدًا، بنقعد نمثل للفجر، فى عز الحر وعز التلج والناس مش متخيلة معاناة الفنان، كل كلامهم عن الفنانين ساكنين فين وبياخدوا كام.



هادي الجيار في امسية ثقافية للفنان حسين نوح

ومن أقواله: الإعلام خلق صورة لا تعبر عن جموع الفنانين، والناس فاكرة إن كل الفنانين عندهم شاليهات فى الساحل الشمالى وساكنين فى فيلات فخمة، وأجورهم خيالية وبالملايين وبيعبوا فى الفلوس، وكأن الفنان كائن مختلف مرفه»



هادي الجيار في مدرسة 44

وهذه مجموعة صور مختلفة للراحل هادي الجيار مع زملائه وأثناء مشاركاته في المناسبات العامة وصور أخرى من أعماله ومع زملائه الفنانين الذين كان حريصًا دائمًا علي توطيد علاقته بهم جميعا وكان مشاركا دائمًا في العزاءات والمناسبات.



كان حريص جدا علي حضور كل العزاءات



مع ايمن عزب ومادلين طبر في مسلسل الشطرنج



هادي الجيار شارك مع كل الاجيال



هادي الجيار في كفر دلهاب



هادي الجيار قدم الشرير والطيب



هادي الجيار مع احمد خليل واحمد وفيق