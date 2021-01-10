شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس الدغيدي: يسرا حالتها فى تحسن ولم تغادر منزلها منذ إصابتها بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المخرجة إيناس الدغيدي، إن النجمة يسرا بحالة جيدة ومتواجدة بمنزلها، والحمد لله الكورونا رغم أنه مرض دمه تقيل إلا أنه مجاش لينا بالشكل الصعب وسواء أنا أو هي لم نغادر العزل المنزلي ولم نذهب أي مستشفيات وخضعنا البروتوكول التي أقرته وزارة الصحة.

وأضافت إيناس الدغيدي في تصريح خاص لـ"الخليج 365": كنا خايفين علي يسرا عشان عندها ربو وحساسية علي الصدر، وده كان خوف الدكتور كمان وعشان كده أداها كورتيزون زيادة، والحمد لله حالتها في تحسن والكورونا موصلتش لمنطقة الصدر.

وكشفت النجمة يسرا عن آخر تطورات الحالة الصحية بعد أن أعلنت إصابتها بفيروس كورونا منذ أسبوعين، وأكدت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" تحسن حالتها الصحية وعدم وضعها على جهاز الأكسجين، مضيفة أنها في مرحلة التعافي من فيروس كورونا، ومستمرة على بروتوكول العلاج الذى وضعته لها وزارة الصحة.

وشكرت يسرا كل محبيها وأصدقائها وجمهورها من خلال ”الخليج 365”، وقالت: "الحمد لله أنا بخف بدعاكم وحبكم ليا ومبسوطة أوى أنكوا جنبى وساندنى في شدتى".

كما حرصت يسرا على تهنئة الشعب المصرى بعيد الميلاد المجيد، حيث كتبت عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "كل سنة وأهل مصر الأقباط وحبايبى وصحابى وأهلى جميعا بألف خير.. كل سنة وإحنا إيد واحدة سند لبعض وقت الشدة والفرح وإن شاء الله سنة سعيدة ومباركة علينا جميعا".

ووجهت يسرا رسالة شكر للجمهور لدعمها بعد اصابتها بفيروس كورونا قائلة: "بشكر كل الناس اللى بتسأل عليا، وكل الدكاترة اللى بيعملولى كل حاجة، وبشكر وزارة الصحة على مجهودها الكبير، وبشكر كل زملائى وأصدقائى داخل مصر وخارجها اللى سألوا عليّا، وبشكر كل الناس، ربنا يخليكم ليا، ومايحرمنيش منكم أبد".