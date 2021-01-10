شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء صلاة الجنازة على هادى الجيار.. وأشرف زكى يرافق الجثمان لمثواه الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت منذ قليل صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل هادى الجيار بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بحضور عدد كبير من الفنانين والفنانات والأصدقاء وأقارب الفنان الراحل تمهيدًا لدفنه بمقابر الأسرة بأكتوبر.

ورافق نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكى جثمان الراحل هادى الجيار، إلى مثواه الأخير، عقب صلاة الجنازة عليه، في محيط مسجد الشرطة بالشيخ زايد وذلك بسبب الإجراءات الاحتزاية والوقائية من فيرس كورونا.. وشهد المسجد حضور عدد كبير من الفنانين والفنانات وعلى رأسهم نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي.

كان الفنان الكبير هادى الجيار قد دخل مستشفى الهرم خلال الأيام القليلة الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا، وما ضاعف من حالته المرضية هو إجراؤه عملية قلب مفتوح خلال الأشهر الماضية.

يذكر أن الفنان الكبير هادى الجيار لم يستكمل باقى مشاهده فى الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، من بطولة النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، وكذلك منع الموت الجيار من استكمال تصوير مشاهده بمسلس "موسى" مع النجم محمد رمضان، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة .



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جنازة هادى الجيار (3)



جنازة هادى الجيار (4)



جنازة هادى الجيار (5)



جنازة هادى الجيار (6)



جنازة هادى الجيار (7)



جنازة هادى الجيار (8)