شكرا لقرائتكم خبر عن هادى الجيار يتحدث عن المرض: "حاجة مرعبة امتحان من ربنا وأكتر شيء بخاف منه".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان الراحل هادى الجيار عن تجربته مع المرض في أحد اللقاءات النادرة له منذ عدة سنوات، وذلك قبل وفاته متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 71 عامًا، وقال خلال اللقاء التليفزيونى: "المرض ده امتحان من ربنا وأكتر حاجة مرعبة.. أنا بترعب من المرض وبخاف منه.. بيبقى الإنسان في حالة ضعف ومش قادر، وعيان وتعبان، ومفيش إنسان يتمنى يكون في الحالة دى".

وتابع الفنان الراحل هادى الجيار، "لما اضطريت أعمل عملية قلب مفتوح من 12 سنة، وكان الحالة وصلت بالقلب أني لازم أعمل عملية قلب مفتوح وأغير شرايين، وكنت عايز أكتب وصيتي خلاص هفارق الدنيا.. ولكن ربنا أكرمني بإني دخلت وعملتها.. وقبلها بليالي كنت محجوز في المستشفى بيحضروك والأيام كانت قاسية جدًا.. كان قدامك مجهول بعد نص ساعة هيحصلى أيه..و أنا داخل أوضة العمليات مليون فيلم قدام عينك.. وفضلت متماسك لقيت الناس اللي في المستشفي كانوا بيدعولي فبكيت، ولكن في الأخر ربنا أكرمني ونفدت منها".

وكان قد وصل جثمان الفنان الراحل هادى الجيار، ظهر اليوم الأحد، إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لأداء صلاة الجنازة عليه ودفنه بمقابر الأسرة، وشهدت مشرحة مستشفى الهرم بالجيزة حضور عدد كبير من أبناء وأقارب الفنان الراحل هادى الجيار تمهيدًا لاستلام الجثمان لأداء صلاة الجنازة عليه بمسجد الشرطة بالشيخ زايد ودفنه بمقابر الأسرة بطريق الواحات.

وخلال تجهيز الجثمان داخل المشرحة للدفن انفعلت ابنة الفنان الراحل على أحد المصورين الصحفيين بسبب التقاط بعض الصور للأسرة والأصدقاء داخل المشرحة.

وغيب الموت الفنان الراحل بعد، إصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى الهرم، وذلك عن عمر يناهز 71 عاما، وكان الفنان الكبير هادى الجيار قد دخل مستشفى الهرم خلال الأيام القليلة الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا، وما ضاعف من حالته المرضية هو إجراؤه عملية قلب مفتوح خلال الأشهر الماضية.

يذكر أن الفنان الكبير هادى الجيار لم يستكمل باقى مشاهده فى الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، من بطولة النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، وكذلك منع الموت الجيار من استكمال تصوير مشاهده بمسلس "موسى" مع النجم محمد رمضان، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة.