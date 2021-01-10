شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ثروة إد بروس بعد ساعات من وفاته عن عمر يناهز 81 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إعلان خبر وفاة أى من نجوم العالم أو المشاهير أول الأسئلة التى تتداول ويتم التركيز عليها عادة تكون بخصوص ثروته، واليوم و بعد ساعات من إعلان خبر وفاة نجم الموسيقى و الغناء الشهير إد بروس نكشف عن ثروة النجم الراحل.

وكشفت العديد من التقارير التى تداولتها أهم وأشهر المواقع العالمية أن ثروة النجم الأمريكى إد بروس الذي بدأ مسيرته الفنية عام 1959 وصلت الى 300 ألف دولار وهو ما أكده موقع "نتورث".

وكان النجم العالمى إد بروس قد توفى عن عمر يناهز الـ 81 عام، وهو الخبر الذى صدم قطاع كبير من محبيها و عشاقه حول العالم، وتصدر الكثير من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها "ان ام أى"، وأشارت التقارير التى تداولتها المواقع الفنية الشهيرة إلى أن وفاة إد بروس كانت لأسباب طبيعية فى كلاركسفيل بولاية تينيسى أول أمس الجمعة.

ولد إد بروس فى 29 ديسمبر 1939 فى الولايات المتحدة الامريكية وأحب الموسيقى منذ الصغر وتردد على كثير من شركات الإنتاج وهو بسن المراهقة، كما بدأ بروس مسيرته الفنية فى عام 1959، واستطاع بفضل موهبته المذهلة أن يكتسب شعبية جارفة حول العالم.





واشتهر النجم الراحل إد بروس بكتابته أغنية "Mammas Don't Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys " التى تعاون فى تأليفها مع زوجته باتسى بروس عام 1975، ومن اهم أعماله التليفزيونية هو مسلسل " Bret Maverick " الذي عرض في 1981-1982 .

من أشهر الأغنيات التى قدمها النجم الراحل وحققت نجاحا كبيرا "My First Taste of Texas " و "When I Die, Just Let Me Go To Texas " و " You're Not Leaving Here Tonight " و غيرهم .