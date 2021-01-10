شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى ورمضان ينعيان هادى الجيار: رحل اليوم الفنان والإنسان الرائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع عدد من النجوم، الفنان الراحل هادى الجيار الذى توفى صباح اليوم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا منذ أيام، داخل مستشفى الهرم، وذلك عن عمر يناهز 71 عامًا، ومن أبرز الفنانين الذين حرصوا على نعى الفنان الراحل، النجم محمد رمضان، الذى نشر صورة تجمعهما معًا من كواليس مسلسل "الأسطورة"، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام".

وكتب محمد رمضان، فى تعليقه على صورته مع هادى الجيار، "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله أستاذ هادى الجيار.. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبر أحبابه".



محمد رمضان ينعى هادى الجيار

بدوره، نشر الفنان محمد صبحى، صورة للراحل هادى الجيار، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وكتب فى تعليقه عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحل اليوم الفنان والإنسان الرائع هادى الجيار صديق عمرى وزميلى ودفعتى بمعهد الفنون المسرحية.. بكل الأسى والحزن والألم أدعو الله لك بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته.. وللأسرة والأصدقاء الصبر والسلوان".



محمد صبحى ينعى هادى الجيار

ويشار إلى أن الفنان الكبير هادى الجيار، كان قد توفى، صباح اليوم الأحد، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد تدهور حالته الصحية، وهناك أعمال رمضانية تعاقد عليها الراحل فى رمضان المقبل منها مسلسل الاختيار 2" الذى انطلق تصويره منذ فتره فى العديد من الديكورات.

وصور الفنان هادى الجيار خلال الفترة الماضية جزءاً من مشاهده التى يجسد فيها دور مدرس تاريخ ووالد الفنان أحمد مكي، وهو ما يطرح سؤالا حول مصير المشاهد المتبقية من الأحداث، فهل يستعين صناع العمل بممثل آخر يعيد تصوير المشاهد التى صورها الفنان هادى الجيار؟



محمد رمضان وهادى الجيار من كواليس مسلسل الأسطورة

وكانت شركة سينرجى أعلنت عن تقديم الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، رمضان المقبل حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامرمرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما للغاية خاصة فى ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

أما العمل الثانى الذى كان يفترض أن يشارك فيه الفنان هادى الجيار مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان، الذى انطلق تصويره الفترة الماضية ولم يبدأ هادى الجيار تصوير مشاهده، فقد كان يستعد لبدء التصوير ولم يصور أى مشاهد.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.