شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد آخر تحذيرات هادى الجيار لجمهوره من كورونا قبل وفاته متأثرا بالفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يكن يعرف الفنان القدير الراحل هادي الجيار أن نهايته ستكون بسبب الإصابة فيروس كورونا الذى ظل يحذر جمهوره من خطورته مرارا وتكرارا، وذلك بعد وفاته متأثرتا بإصابته به لعدة أيام فقط، عن عمر يناهز 71 عاما، فمع بداية تفشى جائحة فيروس كورونا بالعالم وانتشارها فى مصر منذ شهر مارس الماضي، بدأ الفنان الراحل فى توجيه النصائح لجمهوره وحذرهم من خطورة الجائحة بتدوينات عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، وكتب فى أحد منشوراته يوم 15 مارس: "المسألة بجد يا جماعة.. احذروا ربنا يستر".



هادي الجيار

وعاود التحذير مجددا يوم 21 مارس، وكتب فى منشور آخر: "ليه الناس مش مصدقه ان احنا في خطر خليك في البيت"، كما كرر نصائحه مناشدا جمهوره بضرورة البقاء في المنزل، قائلا فى تدوينه يوم 22 مارس: "ياناس العالم بجد في خطرشديد خليك في البيت".



الراحل يحذر جمهوره من فيروس كورونا

كان الفنان الكبير هادى الجيار قد دخل مستشفى الهرم خلال الأيام القليلة الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا، وما ضاعف من حالته المرضية هو إجراؤه عملية قلب مفتوح خلال الأشهر الماضية.



تحذير هادي الجيار لجمهوره

وتشيع جنازة الفنان الكبير الراحل هادى الجيار الذى توفى أمس، عقب صلاة الظهر اليوم الأحد، من مسجد الشرطة حسبما أكد منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية لـ"الخليج 365"، ثم بعد ذلك يتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

يذكر أن الفنان الكبير هادى الجيار لم يستكمل باقى مشاهده فى الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، من بطولة النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، وكذلك منع الموت الجيار من استكمال تصوير مشاهده بمسلس "موسى" مع النجم محمد رمضان، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة .