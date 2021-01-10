بالصور| غياب كبير لنجوم الفن في وداع هادي الجيار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

غاب نجوم الفن عن جنازة الفنان الراحل هادي الجيار، والتي خرجت من مسجد الشرطة، بعد أداء الصلاة على الجثمان عقب ظهر اليوم الأحد 10 يناير.

ولم تشهد ساحة مسجد الشرطة سوى تواجد عدد قليل من نجوم الفن، بينهم: "الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان منير مكرم والفنان فتوح أحمد".

وانهارت أسرة الفنان هادي الجيار من البكاء في وداعه لمثواه الأخير، ومن المقرر دفنه في مقابر أسرته بمدينة السادس من أكتوبر.

هادي الجيار توفي صباح اليوم الأحد بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد، أثناء تواجده في العناية المركزة بمستشفى الهرم.

هادي الجيار، هو أحد نجوم التليفزيون، شارك في بطولة عدد كبير من المسلسلات، بينها: "المال والبنون"، "أبناء ولكن"، "سوق العصر"، "جمهورية زفتى"، "سعد اليتيم"، "الراية البيضا"، "الضوء الشارد"، "أنا وأنت وبابا في المشمش"، و"السيرة الهلالية".