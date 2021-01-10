بالصور| انهيار أسرة هادي الجيار في وداعه لمثواه الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انهارت أسرة الفنان هادي الجيار، من البكاء في وداعه لمثواه الأخير، أثناء أداء صلاة الجنازة عليه ظهر اليوم الأحد 10 يناير، من أمام مسجد الشرطة، بمدينة الشيخ زايد.

وانتهت منذ قليل، صلاة الجنازة على الجيار، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد.

هادي الجيار، هو أحد نجوم التليفزيون، شارك في بطولة عدد كبير من المسلسلات، بينها: "المال والبنون"، "أبناء ولكن"، "سوق العصر"، "جمهورية زفتى"، "سعد اليتيم"، "الراية البيضا"، "الضوء الشارد"، "أنا وأنت وبابا في المشمش"، و"السيرة الهلالية".