وزيرة الثقافة عن هادي الجيار: ترك بصمة في الأسر المصرية والعربية بأدواره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الفنان هادي الجيار الذي غيبه الموت صباح اليوم الأحد 10 يناير عن عمر يناهز 71 عامًا متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وفي بيان صحفي، قالت إيناس إن الراحل قدم مسيرة فنية كبيرة في السينما والمسرح والتليفزيون بدأت في ستينيات القرن الماضي، ترك خلالها بصمة كبيرة في الأسر المصرية والعربية بأدواره التي عبرت عن واقعنا ومشكلاتنا بشكل كبير وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته

يُذكر أن الفنان الراحل ولد عام 1949 وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، وقدم أكثر من 200 عملا فنيا ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، منها: مدرسة المشاغبين، ومازال النيل يجري، أنا وانت وبابا في المشمش، الضوء الشارد، امرأة من الصعيد، سلسال الدم، حق ميت، عوالم خفية، العصيان، احترس من عصابة النساء، درب الجدعان وغيرها من الأعمال الفنية البارزة.