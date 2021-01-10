إنجي علاء تكشف تفاصيل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت المؤلفة والسيناريست إنجي علاء، إن مسلسل "كوفيد 25"، المقرر أن يخوض به الفنان يوسف الشريف السباق الرمضاني المُقبل، سيُعرض في 15 حلقة فقط.

وتابعت في بيان صحفي "يأتي هذا القرار نظرا للتحضيرات الخاصة التي يحتاجها العمل لتتناسب مع طبيعته، والتى تتطلب وقتا ومجهودا مضاعفا وميزانية ضخمة تضمن خروجه بالشكل المطلوب، وجاري التحضير استعدادا لانطلاق التصوير".

إنجي أوشكت على الانتهاء من كتابة الحلقات، وأضافت أن قصة المسلسل من وحي خيالها وأنها تتمنى أن يكون العمل عند حسن ظن الجمهور.

المسلسل من بطولة النجم يوسف الشريف وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

الجدير بالذكر أن آخر مسلسل كتبته إنجي علاء هو مسلسل "بلا دليل" بطولة درة وخالد سليم ونيقولا معوض، ومن قبله قصة مسلسل "لعبة إبليس"، وآخر رواية لها هي "الأشقر مروان".