ننشر الصور الأولي من جنازة الراحل هادي الجيار

ياسر رشاد - القاهرة - أقيمت منذ دقائق قليلة جنازة الفنان الراحل هادي الجيار الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم الأحد 10 يناير.

وحضر الجنازة التي أقيمت بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، عدد كبير من الأهل والأصدقاء، على أن يتم دفن الراحل

بمقابر العائلة بطريق 7 أكتوبر الواحات.

وكان الفنان هادي الجيار قد أصيب بفيروس كورونا منذ 3 أيام، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، بعد أن تدهورت حالته

الصحية بشكل كبير، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي.

الجدير بالذكر أن هادي الجيار شارك في بطولة مسلسل "الأسطورة"، وجسد دور عم الشخصية التي لعبها الفنان محمد رمضان، والعمل من إخراج محمد سامي، وشارك في بطولته فردوس عبدالحميد، روجينا، مي عمر، نسرين أمين، دنيا عبدالعزيز، محمد عبدالحافظ.