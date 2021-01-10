بث مباشر| صلاة الجنازة على جثمان هادي الجيار من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

ياسر رشاد - القاهرة - أقيمت منذ قليل، صلاة الجنازة على الفنان الراحل هادي الجيار، وذلك في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بحضور عدد كبير من الحضور.

رحل الفنان هادي الجيار فجر اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 71 عاما.ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بمقابر الأسرة بمدينة

السادس من أكتوبر.

كان الفنان هادى الجيار قد أصيب بفيروس كورونا منذ عدة أيام وتم نقله إلى مستشفى الهرم، وقام بإجراء عملي قلبمفتوح تسببت في ازدياد سوء حالته الصحية . اقرأ أيضاً..وفاة الفنان هادى الجيار متأثرا بإصابته بكورونا

جدير بالذكر أن الفنان هادى الجيار قد تعاقد مؤخرا على المشاركة في الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، من بطولة النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، الذي كان من المقرر عرضه رمضان 2021. وكان آخر أعماله الفنية مسلسل "شديد الخطورة" الذي عرض مؤخرا على أحد المنصات الإلكترونية، من بطولة أحمد العوضي ريم مصطفى، هادي الجيار، رياض الخولي ناهد رشدي حمزة العيلي حسني شتا".