سوسن بدر ناعيةً هادي الجيار: مع السلامة ياصاحبي

ياسر رشاد - القاهرة - ودّعت الفنانة سوسن بدر، الراحل هادي الجيار، بكلمات مؤثرة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشرت سوسن صورة للراحل، وعلقت عليها قائلة:"مع السلامة يا صاحبى فى الجنة ان شاء الله .. البقاء لله هادي الجيار".

رحل الفنان هادي الجيار فجر اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 71

عاما.ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بمقابر الأسرة

بمدينة السادس من أكتوبر.

كان الفنان هادى الجيار قد أصيب بفيروس كورونا منذ عدة أيام وتم نقله إلى مستشفى الهرم، وقام بإجراء عملي قلبمفتوح تسببت في ازدياد سوء حالته الصحية .

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جدير بالذكر أن الفنان هادى الجيار قد تعاقد مؤخرا على المشاركة في الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، من بطولة النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، الذي كان من المقرر عرضه رمضان 2021.

وكان آخر أعماله الفنية مسلسل "شديد الخطورة" الذي عرض مؤخرا على أحد المنصات الإلكترونية، من بطولة أحمد العوضي ريم مصطفى، هادي الجيار، رياض الخولي

ناهد رشدي حمزة العيلي حسني شتا".