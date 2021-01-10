فن ومشاهير

سوسن بدر ناعيةً هادي الجيار: مع السلامة ياصاحبي

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - ودّعت الفنانة سوسن بدر، الراحل هادي الجيار، بكلمات مؤثرة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشرت سوسن صورة للراحل، وعلقت عليها قائلة:"مع السلامة يا صاحبى فى الجنة ان شاء الله .. البقاء لله هادي الجيار".

رحل الفنان هادي الجيار فجر اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس ، عن عمر ناهز 71

عاما.ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بمقابر الأسرة

بمدينة السادس من أكتوبر.

كان الفنان هادى الجيار قد أصيب بفيروس كورونا منذ عدة أيام وتم نقله إلى مستشفى الهرم، وقام بإجراء عملي قلبمفتوح تسببت في ازدياد سوء حالته الصحية .

اقرأ أيضاً..وفاة الفنان هادى الجيار متأثرا بإصابته بكورونا
جدير بالذكر أن الفنان هادى الجيار قد تعاقد مؤخرا على المشاركة في الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، من بطولة النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، الذي كان من المقرر عرضه رمضان 2021.

وكان آخر أعماله الفنية مسلسل "شديد الخطورة" الذي عرض مؤخرا على أحد المنصات الإلكترونية، من بطولة أحمد العوضي ريم مصطفى، هادي الجيار، رياض الخولي

ناهد رشدي حمزة العيلي حسني شتا".

 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا