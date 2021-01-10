الفنان المصري حسن الرداد ينعى والدته برسالة مؤثرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الفنان المصري حسن الرداد وفاة والدته، على أن تقام مراسم دفن الجثمان في وقت لاحق من يوم الأحد.

وقال حسن الرداد عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "توفيت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم فى الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلمي لي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة يا رب، إنا لله و إنا اليه راجعون".

بدورها عبرت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم، عن حزنها لوفاة ووالدة زوجها حسن الرداد، وقالت عبر حسابها بتطبيق "أنستقرام": إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا حبيبة قلبي حماتي وصاحبتي وأمي.. هيوحشني حبك ليا وبوستك ليا كل يوم الصبح، فاديه الرداد يا أعظم أم وأحن قلب طول عمرك في ضهري وواقفة في صفي عشان حبتيني زي ما بحبك، ربنا يرحمك و أشوفك في الجنة وأحضنك، بحبك".



