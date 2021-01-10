وصول جثمان الفنان الراحل هادى الجيار إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل جثمان الفنان الراحل هادى الجيار إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لأداء صلاة الجنازة عليه ودفنه بمقابر الأسرة، وشهدت مشرحة مستشفى الهرم بالجيزة حضور عدد كبير من أبناء وأقارب الفنان الراحل هادى الجيار تمهيدًا لاستلام الجثمان لأداء صلاة الجنازة عليه بمسجد الشرطة بالشيخ زايد ودفنه بمقابر الأسرة بطريق الواحات.

وخلال تجهيز الجثمان داخل المشرحة للدفن انفعلت ابنة الفنان الراحل على أحد المصورين الصحفيين بسبب التقاط بعض الصور للأسرة والأصدقاء داخل المشرحة.

وكان قد غيب الموت الفنان الراحل بعد، إصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى الهرم، وذلك عن عمر يناهز 71 عاما.

كان الفنان الكبير هادى الجيار قد دخل مستشفى الهرم خلال الأيام القليلة الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا، وما ضاعف من حالته المرضية هو إجراؤه عملية قلب مفتوح خلال الأشهر الماضية.