شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يمنع هادى الجيار من استكمال تصوير مسلسلى "الاختيار 2" و"وموسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي صباح اليوم الأحد، الفنان الكبير هادى الجيار متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد تدهور حالته الصحية، وهناك أعمال رمضانية تعاقد عليها الراحل فى رمضان المقبل منها مسلسل الاختيار 2 الذى انطلق تصويره منذ فتره فى العديد من الديكورات.

وصور الفنان هادى الجيار خلال الفترة الماضية جزءاً من مشاهده التي يجسد فيها دور مدرس تاريخ ووالد الفنان أحمد مكي، وهو ما يطرح سؤالا حول مصير المشاهد المتبقية من الأحداث، فهل يستعين صناع العمل بممثل آخر يعيد تصوير المشاهد التي صورها الفنان هادي الجيار؟

وكانت شركة سينرجى أعلنت عن تقديم الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، رمضان المقبل حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامرمرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

أما العمل الثانى الذى كان يفترض أن يشارك فيه الفنان هادى الجيار مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان، الذى انطلق تصويره الفترة الماضية ولم يبدأ هادى الجيار تصوير مشاهده، فقد كان يستعد لبدء التصوير ولم يصور أي مشاهد.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.