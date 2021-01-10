شكرا لقرائتكم خبر عن خروج جثمان الفنان الراحل هادي الجيار من مستشفى الهرم إلى مثواه الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج منذ قليل جثمان الفنان الراحل هادى الجيار من مستشفى الهرم بالجيزة إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لأداء صلاة الجنازة عليه ودفنه بمقابر الأسرة.

وشهدت مشرحة مستشفى الهرم بالجيزة حضور عدد كبير من أبناء وأقارب الفنان الراحل هادى الجيار تمهيدًا لاستلام الجثمان لأداء صلاة الجنازة عليه بمسجد الشرطة بالشيخ زايد ودفنه بمقابر الأسرة بطريق الواحات.

وخلال تجهيز الجثمان داخل المشرحة للدفن انفعلت ابنة الفنان الراحل على أحد المصورين الصحفيين بسبب التقاط بعض الصور للأسرة والأصدقاء داخل المشرحة

وكان قد غيب الموت الفنان الراحل بعد إصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى الهرم، وذلك عن عمر ناهز 71 عاما

كان الفنان الكبير هادى الجيار قد دخل مستشفى الهرم خلال الأيام القليلة الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا، وما ضاعف من حالته المرضية هو إجراؤه عملية قلب مفتوح خلال الأشهر الماضية.

يذكر أن الفنان الكبير هادى الجيار قد تعاقد مؤخرا على المشاركة في الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، من بطولة النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.