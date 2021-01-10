شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى وعائشة بن أحمد وهنا شيحة وكهربا يؤازرون حسن الرداد بعد وفاة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين على مؤازرة النجم حسن الرداد فى رحيل والدته، بعد إعلانه وفاتها مساء أمس، ووجهت الفنانة عائشة بن أحمد، العزاء إلى حسن الرداد لمواساته فى تدوينة عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، قائلة: "انتقلت إلى رحمة الله السيدة الفاضلة فادية والد الصديق حسن الرداد.. أسالكم الدعاء والصبر والسلوان للأسرة الكريمة.. إنا لله وإنا اليه راجعون".



هند صبرى



عائشة عبد الحميد

فيما كتبت الفنانة هند صبرى، عبر حسابها على إنستجرام: "البقاء والدوام لله.. خالص العزاء للصديق حسن الرداد في وفاة والدته"، وكتب محمود كهربا لاعب الأهلى عبر حسابه على إنستجرام: "البقاء لله في وفاة والدة أخويا حسن الرداد.. ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته"، كما كتبت الفنانة هنا شيحة، تدوينة أيضًا عبر "إنستجرام"، وقالت: "البقاء لله يا حسن .. ربنا يرحمها ويصبرك على فراقها.. إنا لله وإنا إليه راجعون".



هنا شيحة



محمد كهربا

والفنان حسن الرداد قرر تشييع جثمان والدته وإقامة صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص الموجود بجوار منزل الراحلة بمسقط رأسها بمحافظة دمياط، ودفنها بمقابر العائلة هناك ، ومن المقرر أداء صلاة الجنازة بعد صلاة العصر.

وأعلن الفنان حسن الرداد وفاة والدته عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك" قائلا: توفيت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم فى الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم فى الدنيا، سلمى لى على فادى وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة يا رب، إنا لله و إنا اليه راجعون".