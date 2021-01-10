شكرا لقرائتكم خبر عن آخر ظهور للراحل هادى الجيار في صورة مع فريق عمل مسلسل "الاختيار 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا اليوم الفنان القدير هادي الجيار بعمر يناهز 71 عامًا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا منذ أيام، داخل مستشفى الهرم، والذى كان من المقرر أن يشارك فى موسم رمضان المقبل بمسلسل "الاختيار 2" بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، وكان آخر ظهور له قبل وفاته بصورة من كواليس التحضير للعمل، مع أبطاله والمخرج بيتر ميمي والسيناريست هاني سرحان.



هادي الجيار مع فريق عمل الأختيار 2

يذكر أن الفنان الكبير هادى الجيار لم يستكمل باقى مشاهده فى الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، من بطولة النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، وكذلك منع الموت الجيار من استكمال تصوير مشاهده بمسلس "موسى" مع النجم محمد رمضان، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة .

وتشيع جنازة الفنان الفنان الكبير الراحل هادى الجيار الذى توفى أمس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، عقب صلاة الظهر اليوم الأحد، من مسجد الشرطة حسبما أكد منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية لـ"الخليج 365"، ثم بعد ذلك يتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

كان الفنان الكبير هادى الجيار قد دخل مستشفى الهرم خلال الأيام القليلة الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا، وما ضاعف من حالته المرضية هو إجراؤه عملية قلب مفتوح خلال الأشهر الماضية.