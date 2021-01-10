شكرا لقرائتكم خبر عن هادى الجيار فى لقاء قبل عامين يكشف أول أجر له فى "مدرسة المشاغبين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الفنان الراحل هادى الجيار حوار في برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس قبل عامين وكشف فيه عن أول أجر له كان 15 جنيه، وهناك موقف كوميدي جمعه مع الفنان أحمد زكي، عندما طالبا بزيادة أجرهما في أثناء العمل بمسرحية "مدرسة المشاغبين" زاد الأجر 5 جنيهات فأصبح 20 جنيهات بعد السنة الأولى من عرض المسرحية.

وأضاف هادى الجيار، أن الفنان أحمد زكى هو الذي تزعم مطلب زيادة الأجر، متابعا أن الفنان سيد زيان وفاروق فلوكس كان عقدهم في سيدتى الجميلة 15 جنيها.

يذكر أن الفنان هادى الجيار توفى صباح اليوم الأحد متأثرا بإصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى الهرم، وذلك عن عمر ناهز 71 عاما، ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان الفنان الكبير هادى الجيار قد دخل مستشفى الهرم خلال الأيام القليلة الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا، وما ضاعف من حالته المرضية هو إجراؤه عملية قلب مفتوح خلال الأشهر الماضية.

ومن أشهر أعمال الفنان الراحل، مدرسة المشاغبين والمال والبنون وسوق العصر والأسطورة ونابليون والمحروسة والعصيان وجمهورية زفتى وأبناء ولكن ومسرحية قصة الحى الغربى، والعشرات من الأعمال الفنية الخالدة.