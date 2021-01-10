شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام ومصطفى شعبان ووفاء عامر وسوسن بدر ينعون هادى الجيار: الجدع المحترم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن على نعي الفنان القدير هادي الجيار الذي توفي صباح اليوم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا منذ أيام، داخل مستشفى الهرم، وذلك عن عمر يناهز 71 عامًا، وكتب النجم محمد إمام عبر حسابه بموقع "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله في وفاة الفنان القدير هادي الجيار".



محمد امام

فيما كتب النجم مصطفي شعبان: "لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ارحمه واعفو وتقبل بقدر طيبة قلبه ورفعة أخلاقه، هادي الجيار"، كما كتبت النجمة وفاء عامر عبر حسابها بموقع "إنستجرام" :"هادي الجيار الجدع الهادئ المحترم اللهم اغفر له وارحمه".



مصطفي شعبان



وفاء عامر

وكتب الفنان مجدي كامل: "إنا لله وإنا إليه راجعون الفنان الكبير هادي الجيار في ذمة الله ربنا يجعل مثواه الجنة.. البقاء لله"، كما كتبت الفنانة سوسن بدر: "مع السلامة يا صاحبى فى الجنة إن شاء الله.. البقاء لله هادي الجيار".



سوسن بدر



مجدي كامل

وتشيع جنازة الفنان الفنان الكبير الراحل هادى الجيار الذى توفى أمس، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، عقب صلاة الظهر اليوم الأحد، من مسجد الشرطة حسبما أكد منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية لـ"الخليج 365"، ثم بعد ذلك يتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

كان الفنان الكبير هادى الجيار قد دخل مستشفى الهرم خلال الأيام القليلة الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا، وما ضاعف من حالته المرضية هو إجراؤه عملية قلب مفتوح خلال الأشهر الماضية.

يذكر أن الفنان الكبير هادى الجيار لم يستكمل باقى مشاهده فى الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، من بطولة النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، وكذلك منع الموت الجيار من استكمال تصوير مشاهده بمسلس "موسى" مع النجم محمد رمضان، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة .