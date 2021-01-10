شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بعيد ميلادها.. استمع لأجمل أغاني سميرة سعيد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك النجمة سميرة سعيد موهبة ساحرة تخطف أذهان كل عشاقى الموسيقى والغناء، وفقد اطلقت النجمة الشهيرة مئات الأغانى التى مازالت عالقة فى أذهان محبيها وعشاقها، واحتفالا بعيد ميلادها نستعرض أبرز أغانيها.

تأتى فى المقدمة أغنية " قال جانى بعد يومين " التى أطلقت عام 1982 و أحدثت ضجة كبيرة فى عالم صناعة الموسيقى وهى الأغنية التى مازالت عالقة بأذهان الملايين حول العالم، و بالرغم من مرور سوات طويلة على اطلاق الأغنية إلا أن الجمهور يطلب دائما من الديفا سميرة سعيد تقديم هذه الأغنية بحفلاتها أو خلال تواجدها كضيفة بالبرامج التليفزيونية ، كما أن " قال جانى بعد يومين " هى واحدة من أكثر الأغاني التى بفضل غنائها المتسابقين ببرامج اكتشاف المواهب المختلفة .

كذلك أغنية " تقدر تقولى " التى تعد واحدة من أنجح الأغنيات التى قدمتها سميرة سعيد خلال مسيرتها الفنية مازال جمهور الديفا يرددها باستمرار.

اما أغنية " على البال " فاستطاعت أن تثير ضجة بين عشاق الموسيقى فى نهاية فترة التسعينات ، لكن الاغنية " روحي" التى اطلقت فى 1999 جذبت الأذهان والأنظار أيضا بمجرد إطلاقها .

وتضم قائمة أفضل أغنيات سميرة سعيد كل من أغنية " يوم ورا يوم " مع الشاب مامى، وأغنية " قوينى بيك " و " يا لطيف " و " هوا هوا " و " محصلش حاجة "، و غيرهم.