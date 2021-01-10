شكرا لقرائتكم خبر عن هادي الجيار.. الجمهور يودع الطالب الرابع من مدرسة المشاغبين بصور الزمن الجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصاب خبر وفاة الفنان الكبير هادي الجيار، الوسط الفني وجماهيره فى مصر والعالم العربي بحالة من الصدمة والحزن بعد مشوار لم يكن طويلا مع الإصابة بفيروس كورونا، تاركا مسيرة فنية ممتدة ومتنوعة من مسرح ودراما وسينما، وفى هذا الإطار، توالت برقيات العزاء على منصات وسائل السوشيال ميديا عقب وفاة #هادى_الجيار، وكانت أبرز مشاركات الجمهور متمثلة فى نشر صور له مع رفاقه فى مسرحية مدرسة المشاغبين باعتباره أحد طلاب المدرسة الشهيرة التي أثرت فى الجمهور المصرى.



هاشتاج هادى الجيار

وودع الجمهور المصرى، الفنان هادي الجيار برسائل مؤثرة، وتصدر هاشتاج #هادى_الجيار تريند مصر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عقب إعلان نبأ وفاته، ولقى الهاشتاج تفاعلا كبيرًا بنشر صور أحد رموز الفن فى مصر واستعادة دوره فى مسرحية مدرسة المشاغبين، والتعبير عن حزنهم من السقوط المتوالي لأوراق شجرة مدرسة المشاغبين.



جانب من الهاشتاج



تعليقات الهاشتاج

ونشر مغرد صورة للراحل هادي الجيار فى مدرسة المشاغبين، وعلق: "أحد أفراد مدرسه المشاغبين يودعنا بسبب الكورونا.. الفنان هادي الجيار رحل إلى رحمه الله تعالى.. ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنه"، ومغرد ثان: " هادي الجيار الله يرحمك ويغفر لك ويسامحك فنان جميل".



تعليقات من الهاشتاج



رحيل هادى الجيار

وقال مغرد ثالث: "هادي الجيار رحيل رابع طالب من طلاب مدرسة المشاغبين.. الف رحمه على ارواحكم الجميلة"، ونشر مغرد رابع صورة قديمة لهادى الجيار مع فريق مدرسة المشاغبين: "وفاة الفنان الكبير هادي الجيار متأثرًا بكورونا، فنان من الزمن الجميل، الله يرحمه"، ومغرد أخير يختتم بصورة: "مع السلامة يا هادى الجيار".



نعى هادى الجيار



وداع هادى الجيار

وغيّب الموت الفنان القدير هادي الجيار، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، تاركا مسيرة فنية ممتدة ومتنوعة من مسرح ودراما وسينما، تلك الأعمال التى تتخطى الـ200 عمل.

الفنان القدير هاد الجيار ذاع صيته بعد مشاركته في مسرحية مدرسة المشاغبين وله علامات مميزة في مسلسل المال والبنون، الراية البيضا، وأبناء ولكن، النوارس والصقور، الوجه الآخر، وسادسهم الشيطان، ثورة الحريم، العصيان وأفلام ثم تشرق الشمس عام 1971، واحترس عصابة النساء وعام 1986، ورحلة المشاغبين عام 1988، إضافة إلى العديد من الأعمال الحديثة فهو شريك نجاح لكثير من النجوم ولكن حالته الصحية كانت أثرت عليه بشكل كبير.