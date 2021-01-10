شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان الفنان هادى الجيار من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشيع جنازة الفنان الفنان الكبير الراحل هادى الجيار الذى توفى أمس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، عقب صلاة الظهر اليوم الأحد، من مسجد الشرطة حسبما أكد منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية لـ"الخليج 365"، ثم بعد ذلك يتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

كان الفنان الكبير هادى الجيار قد دخل مستشفى الهرم خلال الأيام القليلة الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا، وما ضاعف من حالته المرضية هو إجراؤه عملية قلب مفتوح خلال الأشهر الماضية.

يذكر أن الفنان الكبير هادى الجيار لم يستكمل باقى مشاهده فى الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، من بطولة النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، وكذلك منع الموت الجيار من استكمال تصوير مشاهده بمسلس "موسى" مع النجم محمد رمضان، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة .