شكرا لقرائتكم خبر عن عادل إمام وهادي الجيار من "مدرسة المشاغبين" إلى "فلانتينو " صداقة 50 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت صداقة الفنان الراحل هادي الجيار بالزعيم عادل امام عام 73 حينما كان يجتمعان بعمل فنى مع المخرج محمد فاضل لكن لم يستكمل، واستمرت هذه العلاقة إلى أن رشحه الزعيم ليشارك معه في مسرحية "مدرسة المشاغبين" في فرقة الفنانين المتحدين واستمرت المسرحية لسنوات طويلة وجمعتهما علاقة صداقة وطيدة.

وكان أجره في مدرسة المشاغبين 15 جنيها في الشهر، بمعدل 50 قرشاً في اليوم، وكان أول مرة يحترف في المسرح ويعد هذا الأجر حينئذن ما يعادل مرتب موظف بشهادة جامعية، وبعد المشاغبين كل فنان منهم شق طريقه في اتجاه واستمرت صداقتهما رغم عدم اجتماعهما معا في أعمال آخرى ولكن كانت بينهما محادثات تليفونية من آن لأخر إلى أن رشحة الزعيم للمشاركة معه كضيف شرف عام 2018 في مسلسل "عوالم خفية "و وافق هادى الجيار على هذه المشاركة، قائلا: الزعيم يطلب عيونى ثم التقيا مرة آخرى عام 2020 فى مسلسل "فلانتينو".

يذكر أن الفنان الكبير هادى الجيار قد وافته المنية منذ ساعات قليلة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى الهرم، وذلك عن عمر ناهز 71 عاما، ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان الفنان الكبير هادى الجيار قد دخل مستشفى الهرم خلال الأيام القليلة الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا، وما ضاعف من حالته المرضية هو إجراؤه عملية قلب مفتوح خلال الأشهر الماضية.

ومن أشهر أعمال الفنان الراحل، مدرسة المشاغبين والمال والبنون وسوق العصر والأسطورة ونابليون والمحروسة والعصيان وجمهورية زفتى وأبناء ولكن ومسرحية قصة الحى الغربى، والعشرات من الأعمال الفنية الخالدة.