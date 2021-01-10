شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس و شريف منير ومها أحمد وسيمون ينعون هادي الجيار : أطيب خلق الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن على نعي الفنان القدير هادي الجيار الذي توفي صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا منذ أيام، داخل مستشفى الهرم، وذلك عن عمر ناهز 71 عاما، وكتبت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"وداعا الصديق الغالي هادي الجيار، كم الحزن يفوق الاحتمال".



اسعاد يونس

فيما كتب الفنان شريف منير :"إنا لله وانا اليه راچعون .. مع السلامة يا بو قلب طيب .. طول عمرك هادي يا هادي.. حتى لما سبتنا .. كنت هادي"، فيما كتبت الفنانة مها أحمد :"ان لله وانا اليه راجعون الوداع يااطيب خلق الله".



شريف منير



مها احمد

وحرصت الفنانة سيمون على نعيه قائلة :"يا هادي يا فنان يا محترم يا انسان يا جميل الله يرحمك يا غالي اتشرفت بالعمل معاه".



سيمون

وتشيع جنازة الفنان الفنان الكبير الراحل هادي الجيار الذى توفى منذ قليل، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، عقب صلاة الظهر اليوم الأحد، بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

كان الفنان الكبير هادى الجيار قد دخل مستشفى الهرم خلال الأيام القليلة الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا، وما ضاعف من حالته المرضية هو إجراؤه عملية قلب مفتوح خلال الأشهر الماضية.

يذكر أن الفنان الكبير هادى الجيار قد تعاقد مؤخرا على المشاركة في الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، من بطولة النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.