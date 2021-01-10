حسن الرداد يعلن تفاصيل جنازة والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن الفنان حسن الرداد، عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، تفاصيل جنازة والدته، التي رحلت عن عالمنا قبل ساعات.

وكتب الرداد "إنا لله وإنا إليه راجعون، إن شاء الله صلاة الجنازة على والدتي السيدة فادية الرداد بعد صلاة العصر بمسجد، عمر بن العاص في دمياط، يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/١/١٠".

كان الرداد أعلن خبر وفاة والدته بنفس الموقع، وكتب "توفت إلى رحمة الله تعالى والدتي، اطيب وأحن أم في الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا ماما وسلامي لبابا وفادي وان شاء الله نتجمع كلنا في الجنة بإذن الله".