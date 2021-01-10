بدأت بـ"ممثل سكران" وانتهت بإيقافهما.. القصة الكاملة لأزمة رحاب الجمل وباسم سمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أزمة كبيرة شهدها يوم أمس السبت، بين الفنانة رحاب الجمل، والنجم باسم سمرة، بعدما وصفته بـ"الممثل السكران"، واتهمته بالإساءة لها ولبقية الزملاء خلال بروفات فيلم "الديك العياط".

البداية كانت مع تدوينة لرحاب الجمل عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، فيها: "الممثل السكران.. لما تبقى سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. أنت بقى تعتبر أن ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي اتدخلت في الموضوع ويسامحك برضو تعتبره حق مكتسب".

وتابعت: "لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وأنت سكران وعايز كمان تلف حشيش، ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب في مكان عام.. دي ماتتسامحش عليها لازم تتعاقب وبالقانون لأن ده قلة أدب وقلة مهنية، والمرة دي البلاغ للنائب العام علشان أرفع الحرج عن أي زميل أو زميلة في طلب المشاركة في البلاغ أو الشهادة يكفي تفريغ الكاميرات.. أنا هاربيك".

وأضافت في تدوينة أخرى: "كل الشكر والتقدير لنقابتي نقابة المهن التمثيلية.. شكرا دكتور أشرف زكي لاهتمامك ولحرصك على مصلحة الفن والفنانين.. ولعمل اللازم والتحقيق في واقعة أمس من مشادة وإساءة زميل لي ولزملائي..وأنا أثق في نقابتي أنها ستتخذ اللازم وتحويل الموضوع للتحقيق".

"الخليج 365" تحدث مع رحاب الجمل عقب ذلك، وقالت في تصريحات خاصة: "موضوع الممثل السكران في يد النقابة دلوقتي، وتعديه علينا بالألفاظ والشتائم التي لم نسمعها من قبل، مش هسيب حقي ومش هعدي الموضوع بالساهل غير وأنا واخدة حقي، وأنا واثقة في نقابتي".

وتابعت: "عمري ما اتعرضت لمواقف زي دي خالص في حياتي، ومش هلغي فكرة تقديم بلاغ للنائب العام لحين انتهاء تحقيقات نقابة المهن التمثيلية مع الممثل السكران، الواقعة حدثت بفندق شهير بالقاهرة، وكنا في بروفات فيلم (الديك العياط)".

وأوضحت:" أنا كنت مكسوفة اشتكيه في النقابة، بس الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قالي (اللي غلطان هيتحاسب، ومعنديش كبير في الغلط، انتوا ليكوا نقابة، والنقابة مش هتتخلى عنكم في أي موقف.. قولتله (يعني أنتوا بتحلوا مشاكلنا الفنية وكمان هتحلوا مشاكلنا الأخلاقية)، وأنا مش هشتغل مع الممثل السكران ده تاني، وأي حد هيشتغل معاه تاني هيبقى في خطر".

كما هاتف "الخليج 365" الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والذي قال: "أنا لن أسمح بأن تكون قضايا الفنانين على السوشيال ميديا، أنا طلبت من رحاب الجمل لو كان عندها مشكلة أن تكتب مذكرة للنقابة وحينها التحقيق سيبدأ فيها فورا".

وحول كون الفنان باسم سمرة هو المقصود باتهام رحاب الجمل؛ قال أشرف زكي: "أنا كلامي واضح.. أنا معرفش.. رحاب الجمل تكتب لي شكوى واضحة وأنا أحولها للتحقيق فورا".

اختتم أشرف زكي: "أؤكد مجددا لن أسمح بتحويل قضايا الفنانين للسوشيال ميديا، وفور وصول شكوى من رحاب الجمل سيتم فتح تحقيق في الواقعة".

عقب ذلك؛ أكدت رحاب الجمل، أن باسم سمرة هو المقصود باتهامها، ويجمعهما الفيلم بالنجوم: نضال الشافعي، سهر الصايغ، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، عمر كمال، عفاف شعيب وغيرهم.

قبل أن يُعلق باسم سمرة، على الاتهام الموجه له، وينشر صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، حيث علّق "الكلام مش بفلوس يا جملاوي".

كما نشر صورة أخرى له ظهر خلالها في أحد المهرجانات وهو يصفق.

الدكتور أشرف زكي وجه عقب ذلك رسالة لكل الفنانين خلال مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" تقديم الإعلامي سيد علي، قائلا: "مينفعش نهاجم بعض أو نتجاوز ضد بعض على السوشيال ميديا، لو حد غلط عليك أن تقدم مذكرة للنقابة وهتاخد حقك في خلال 24 ساعة".

وأضاف زكي: "لن أسمح أن يصبح نجوم الفن مادة لأن ينال منّا أحد، أنا عارف أن الفنانين السبب، عشان كده بوجه تحذير شديد اللهجة أن أي فنان هيعمل كده سيتعرض للإيقاف فورا، لو لدى أي فنان مشكلة فليتقدم بمذكرة للنقابة، إنما مينفعش نعمل في بعض كده".

تابع: "أنا معرفش مين غلطان في الموضوع ده، في مذكرة هتوصلني وفي لجان تحقيق هتحقق هتقول مين غلطان، ومفيش حد فوق القانون والغلطان هيتعاقب".

قبل أن تروي الفنانة رحاب الجمل، الواقعة التي نتج عنها مهاجمتها لزميلها النجم باسم سمرة، ووصفها له بـ"الممثل السكران".

وقالت الجمل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" عبر فضائية "النهار": "كان عندنا امبارح بروفة لفيلم سينمائي نحضر له، وعشان كورونا منتجة العمل قررت ناخد قاعة في مكان عام عشان مقر الشركة صغير، وفعلا اجتمعنا في أحد الفنادق، وجِه الأستاذ باسم سمرة، ومن وقت ما دخل لاحظنا كلنا أنه عصبي جدا".

أضافت: "بعدها لقينا في سجائر وحشيش، وكل ده مسجل على كاميرات الفندق، وأنا بلغت السيد النقيب الدكتور أشرف زكي في شكوى رسمية بما حدث، وكلنا اعترضنا أن ده ميصحش عشان شكلنا قدام الناس، بدأ يثور علينا كلنا، وكان في عصبية شديدة وكان في حالة معينة من عدم الاتزان".

تابعت: "بدأ القائمون على الفيلم يهدوا الدنيا ويتكلموا في الشغل ومواعيد التصوير، بدأ هو أن لما أي حد فينا يتكلم يقوم يزعقله ويشتمه بألفاظ جامدة جدا، وبدأ يتخانق مع الناس، وطلب يشرب، ووجهلي كلام وأي حد زميل كان بيتكلم كان بيشتمه ويسبه ويقذفه بألفاظ جارحة وخارجة وكتيرة علينا وعلى كرامتنا وشكلنا قدام الناس".

ليرد الدكتور أشرف زكي، من خلال مداخلة مع برنامج "آخر النهار" أيضا مؤكدا أنه رفض تصعيد الأزمة للنائب العام، نظرا لأن الأزمة يفترض أن تكون شأنا داخليا في النقابة، ولكن نظرا لأن الفنانة لجأت للسوشيال ميديا، وصلت الأزمة إلى هذا الحد.

تابع: "أوجه تحذير شديد اللهجة.. لو أي فنان نال من زميل له على السوشيال ميديا سيكون ردي عنيف جدا، في نقابة وأنا أجيبلك حقك، وأنا شخصيا أتمنى الموضوع ده يتلم داخليا، إحنا أسرة فنية، وإذا كان في حد غلط في التاني يتعاقب".

وكشف أن كلا من رحاب الجمل وباسم سمرة قدّما للنقابة شكوى ضد بعضهما، وقال: "مش رحاب لوحدها اللي قدّمت شكوى، باسم هو كمان قدّم شكوى يتهمها فيها بالتشهير به وبسمعته وأعراضه وبناته وحاجات كده".

وبعدها بدقائق؛ أصدر الفنان باسم سمرة، بيانا رسميا للرد على الفنانة رحاب الجمل، وفيه: "فوجئت اليوم بإحدى الفنانات تنشر قصة عارية تماما عن الصحة وتختلق وقائع غير حقيقية، واحتراما لنقابة المهن التمثيلية التي أتشرف بالانتماء إليها، التي تعتبر البيت الكبير لكل فناني مصر، فقد تقدمت بشكوى إلى السيد نقيب المهن التمثيلية، وآليت على نفسي عدم الرد على ما نُشر حتى تنتهي النقابة من التحقيق الذي ستُجريه مع احتفاظي الكامل بالرد القانوني على كل من شهر بي وبسمعتي، والله ولي التوفيق".

ثم كشف سبب هجوم الفنانة رحاب الجمل، عليه واتهامه بالإساءة لها ولزملاء آخرين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر"، قائلا: "هي فكرت إني السبب في إني مشيتها من فيلم ومسلسل أنا البطل فيهم، أنا مش عايز أطلع بدور البريء.. أنا أعرف أخد حقي بدراعي".

أضاف: "والله ما كان في ممنوعات في القعدة، وأنا معرفهاش أصلا، وكنا في فندق شهير وفيه كاميرات وكله يقدر يتأكد، كل واحد عايز يتشهر هيدخل معايا في خناقة! حاجة غريبة جدا،

وأنا آخر مرة جايبها من القسم أساسا، وأي حد هيتكلم عني تاني هزعله بجد يعني".

فيما أكد مخرج فيلم "الديك العياط" وائل الرومي: "أقسم بالله الاجتماع اللي إحنا فيه مكنش فيه أي ممنوعات، وأنا فوجئت بما قيل".

ومن خلال نفس البرنامج؛ أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إصداره قرارا بإيقاف الثنائي باسم سمرة ورحاب الجمل على خلفية اتهام الأخيرة للأول بالإساءة لها ولزملاء آخرين في أثناء التحضير لفيلم "الديك العياط".

وقال زكي: "أصدرت قرار بإيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل، وعليه هما ممنوعان من مزاولة المهنة في مصر وخارجها"، مؤكدا أنه سيتم التحقيق في الواقعة خلال 48 ساعة، مشيرا إلى أن ما حدث إساءة للوسط الفني المصري بالكامل، موضحا أن قراره المفاجئ جاء بسبب عدم التزامهما بالصمت تجاه الواقعة حتى يتم التحقيق فيها داخل النقابة.