"لم يفي بوعده".. حينما أحرج هادي الجيار أحمد زكي على الهواء (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

خلال لقاء للنجم الراحل أحمد زكي، مع الإعلامية فريال صالح ببرنامج "حق الجماهير"؛ كشف صديقه الفنان هادي الجيار وعدا كان بينه وأبطال مسرحية "مدرسة المشاغبين" لم يفي به النمر الأسمر بعدما أصبح أحد أهم نجوم السينما المصرية.

وقال هادي الجيار: "أحمد زكي في السنة الثانية من المسرحية بدأ يحس إننا ممكن في يوم من الأيام نعمل حاجة، سواء بأننا ننجح مع بعض أو كل واحد مننا يشق طريقه وينجح لوحده، وبدأ يحس بكده عشان ابتدى يكون لينا جمهور والناس في الشارع بدأت تعرفنا، فهو قال وقتها شعار لذيذ أوي، فاكره يا أحمد! قال: اللي يطلع مننا أو يقب مننا ياخد بإيد التاني، أنا لسه فاكر الشاعر ده وأعتقد أنك فاكره برضو".

ووجهت مقدمة البرنامج سؤالا لأحمد زكي حول كونه أوفى بالشعار أم لا "هل نفذت الكلام ده يا أستاذ أحمد وطبقته فعلا؟"، فرد: "أولا هادي زميل عزيز عليّا، وأنا في رحلتي في ممثلين كتير كانوا وجوه جديدة، لكن أنا مقدرش أجي وأقول لمخرج هات فلان أو فلانة، ده مش اختصاصي، المخرج هو قائد العمل، لكن لما بيجي يطلب مني أرشح حد بقول".

وتوفي صباح اليوم الأحد، الفنان الكبير هادى الجيار متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ودخل هادي الجيار مستشفى الهرم في الأيام الماضية، بعد إصابته بفيروس كورونا الأيام الماضية، وتدهورت حالته الصحية قبل رحيله عن عالمنا.

ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.