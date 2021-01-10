حسن الرداد يعلن موعد صلاة الجنازة على والدته

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حسن الرداد عن موعد صلاة جنازة والدته، بعد ساعات قليلة من إعلانه خبر وفاتها ونعيها بكلمات مؤثرة ومشاعر جياشة من الحب الممزوج بالشجن على فراقها.

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وكتب الرداد عبر حساباته المختلفة بمواقع التواصل الإجتماعي تفاصيل صلاة الجنازة، حيث قرر أن تكون بدمياط مسقط رأسه، وكتب:"إنا لله وإنا إليه راجعون...إن شاء الله صلاة الجنازة على والدتي

السيدة/، بعد صلاة العصر بمسجد عمر بن العاص في دمياط، يوم الأحد الموافق 10 يناير.. فراقك يا أمي صعب عليا مع السلامة يا حبيبتي".

وكان الفنان المصري أعلن خبر وفاة والدته بكلمات حزينة تلمس القلوب خاصة لمن يعرف العلاقة القوية التي كانت تربط الرداد بوالدته، والتي زادت قوتها بعد وفاة

والده وأخيه فادي، وبعث رسالة لهم وكتب عبر صفحاته بالسوشيال ميديا:"توفت الى رحمة الله تعالى احن واطيب أم فى الدنيا السيدة /فادية الرداد..مع السلامة يا اغلى واطيب أم فى الدنيا..سلميلي على فادي و بابا، إن شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة يا رب..إنا لله وإنا إليه راجعون".

فيما قام الرداد بتغير صوره الشخصية الخاصة بحساباته المختلفة لصورته مع والدته، والتي تفاعل معها الكثير من جمهوره وزملائه بالوسط الفني، موجهين له رسائل التعزية والدعاء له بالصبر والدعاء لها بالرحمة والمغفرة.