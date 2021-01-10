شكرا لقرائتكم خبر عن رياض الخولى ظالم ومستبد كعادته منذ أكثر من عمل فى مسلسل "موسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يجسد الفنان رياض الخولى دور ظالم ورجل مستبد خلال أحداث مسلسل "موسى"، للنجم محمد رمضان المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، ويدخل في صراعات مع بطل المسلسل، حيث يواصل فريق العمل التصوير في عزبة الجابرى وهو الديكور الرئيسي للمسلسل.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.

وقدم محمد رمضان مسلسل "البرنس" في رمضان الماضى، تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.

يذكر أن رياض الخولى يشارك في مسلسل "ضربة معلم" للنجم محمد رجب والذى يعرض على شاشة الـ cbc، يومياً وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً ويصبح تريند في كلة حلقة، ويشارك في بطولة العمل كل من الفنانة رانيا فريد شوقى.