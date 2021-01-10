شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تقدم شخصية صعيدية فى 7 حلقات من مسلسل "لما نفترق" مع ريهام حجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النجمة رانيا يوسف شخصية "وردة" وهى ضيفة شرف، ضمن أحداث مسلسل "كل ما نفترق" بطولة النجمة ريهام حجاج، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج كريم العدل، حيث تجسد رانيا شخصية صعيدية في 7 حلقات فقط من المسلسل، وتعد المرة الثانية التى تقدم فيها الشخصية الصعيدية بعدما قدمت مسلسل "خطوط حمرا" مع النجم أحمد السقا .

وبدأت ريهام حجاج، تصوير مسلسلها الجديد "كل ما نفترق"، حيث انطلق التصوير الفترة الماضية، وجمعت المشاهد الأولى بين ريهام حجاج وعمرو عبد الجليل، وآخرون، وصورت رانيا يوسف عدد من المشاهد، على أن تصور باقى مشاهدها الفترة المقبلة، خاصة أن رانيا مرتبطة بتصوير مسلسل "عش الدبابير" في لبنان" مع مصطفى شعبان وعمرو سعد.

وتنتظر رانيا يوسف عرض مسلسل "اللعبة" بطولة هشام ماجد وشيكو، المقرر عرضه الفترة المقبلة على إحدى المنصات العربية الفترة المقبلة، مسلسل "اللعبة 2" أشرف على كتابته فادى أبو السعود وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التونى، وبطولة هشام ماجد وشيكو ومى كساب وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامى مغاورى وأوتاكا، وتدور أحداثه حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلين منذ صغرهما اللذين يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما.

يذكر أن آخر أعمال ريهام حجاج هو مسلسلها " لما كنا صغيرين" الذي حقق نجاحا كبيرا في رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من محمود حميدة، خالد النبوى، كريم قاسم، نبيل عيسى، هل السعيد، وعدد كبير من الفنانين، تأليف أمين سلامة، وإخراج محمد على.