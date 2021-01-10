شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان والدة الفنان حسن الرداد بعد صلاة العصر بمسقط رأسها بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الفنان حسن الرداد، تشييع جثمان والدته وإقامة صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص الموجود بجوار منزل الراحلة بمسقط رأسها بمحافظة دمياط، ودفنها هناك بمقابر العائلة، ومن المقرر مغادرة الجثمان من المستشفى بعد شروق الشمس للحاق بأداء صلاة الجنازة بعد صلاة العصر.

وأعلن الفنان حسن الرداد وفاة والدته عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك" قائلا: توفيت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم فى الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم فى الدنيا، سلمى لى على فادى وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة يا رب، إنا لله و إنا اليه راجعون".

ونعت النجمة إيمى سمير غانم، وفاة حماتها ووالدة زوجها النجم حسن الرداد، حيث نشرت صورة تجمعها بها وبزوجها على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" قائلة، إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا حبيبة قلبي حماتي وصاحبتي و أمي.

وتابعت: "هيوحشني حبك ليا و بوستك ليا كل يوم الصبح، فاديه الرداد يا أعظم أم و أحن قلب طول عمرك في ضهري وواقفه في صفي عشان حبتيني زي ما بحبك، ربنا يرحمك و أشوفك في الجنة وأحضنك، بحبك".

ومن ناحية أخرى، تعاقد النجم حسن الرداد على بطولة فيلم "تحت تهديد السلاح" بعد انسحاب الفنان هانى سلامة لأسباب غير واضحة، كما تم التعاقد مع الفنانة مى عمر على دور البطولة النسائية، كما سيتم التعاقد مع أبطال جدد خلال الفترة المقبلة استعداداً لانطلاق التصوير، كما يواصل مخرج العمل ماندو العدل في معاينة أماكن التصوير وترشيح أسماء من النجوم للمشاركة في الفيلم بجانب الرداد والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر.

وكانت آخر أعمال حسن الراداد في السينما فيلم "توأم روحي" وشاركته في بطولة العمل الفنانة أمينة خليل وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وتاليف أماني التونسي وإنتاج أحمد السبكي وإخراج عثمان أبو لبن، ودارت أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي حول قصة حب قوية بين حسن الرداد وأمينة خليل ووتواجهما العديد من المشاكل والعقبات التي تجعل من حبهم شيء مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.