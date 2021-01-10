"حارب من أجل أحلامك".. منة فضالي تنشر صورا من جلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها ومتابعيها، صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا.

ونشرت منة الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بشكل أنيق وجذاب، وعلّقت: "أحلام كثيرة تموت بسبب المجتمع.. حارب من أجل أحلامك".

يذكر أن أخر أعمال منة فضالي مسلسل "هي"، تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وهو بطولة وفاء عامر، دينا، أيتن عامر، وحسني شتا، أحمد جمال سعيد، حجاج عبد العظيم، هاجر الشرنوبي، محسن صبري.

كانت الفنانة منة فضالي أعلنت انتهاء تصوير مسلسل "سكن البنات"، إخراج محمد النقلي.