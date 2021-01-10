ثورة الحريم وأجر 20 جنيه.. 10 معلومات عن هادي الجيار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

توفي صباح اليوم الأحد، الفنان الكبير هادى الجيار متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ودخل هادي الجيار مستشفى الهرم في الأيام الماضية، بعد إصابته بفيروس كورونا الأيام الماضية، وتدهورت حالته الصحية قبل رحيله عن عالمنا.

ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وإليكم أبرز المعلومات عن الفنان هادي الجيار:-

- هادي الجيار من مواليد 16 يوليو 1955.

- تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية.

- لمع اسمه من خلال دور "لطفي" في مسرحية "مدرسة المشاغبين" مقابل أجر 15 جنيها في الشهر، وفي العام الثاني أصبح أجره 20 جنيها.

- بعد 15 يوما من عرض "مدرسة المشاغبين" قدّم اعتذارا مكتوبا لصناعها عن استكمال العمل، بسبب كثرة الإفيهات الجديدة التي يٌلقيها أبطال العمل وهو ما لا يُجيده، يُضيف خلال حوار مع "صاحبة السعادة" (ديسمبر 2018): "لقيت نفسي محتاس في وسطهم، روحت كتبت ورقة للأستاذ عبد المنعم مدبولي وقولتله مش عارف أروح فين وأجي منين في وسطهم، قالي أقعد وأتعلم وجرب وحاول تعمل زيّهم، وأقنعني أكمل".

- شارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية المهمة، ومنها: "المال والبنون، الراية البيضا، أبناء ولكن، النوارس والصقور، الوجه الآخر، وسادسهم الشيطان، ثورة الحريم، العصيان" وغيرها.

- وفي المسرح له أعمال مهمة أيضا منها: "أحلام ياسمين" و"لما قالوا دا ولد" وغيرها.

- بينما من أهم مشاركاته السينمائية في أفلام منها: "ثم تشرق الشمس، احترس عصابة النساء، رحلة المشاغبين" وغيرها.

- في لقاء ببرنامج "الستات مابيعرفوش يكدبوا" (أكتوبر 2016)، قال عن سر عدم تعاونه مع أبطال "مدرسة المشاغبين" مرة أخرى: "والله العظيم ما أعرف السبب، ولا السؤال ده خطر في بالي قبل كده، كواليسنا كانت كويسة جدا، لكن فعلا معرفش السبب".

- آخر فيلم له عام 2016 من خلال فيلم "صابر جوجل" مع محمد رجب.

- كان آخر ظهور له في مسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضي وريم مصطفى عام 2020.