بسمة بوسيل تنشر صورا من زيارتها لـ"أفريكانو بارك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت المغربية بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، جمهورها ومتابعيها، مجموعة جديدة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت بسمة في الصور وهي تتجول في حديقة "أفريكانو بارك"، وعلّقت: "هذا المكان مدهش".

من جانب آخر، طرح تامر حسني، مطلع يناير الجاري، فيديو كليب أغنية "خليك فولاذي" من ألبوم يحمل نفس الاسم، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع رامي سمير، ميكس خالد سند، ماستر أمير محروس، ومن إنتاج شركة "روتانا"، وتخطت مشاهدات الكليب 4 ملايين مشاهدة عبر موقع "يوتيوب" حتى الآن.