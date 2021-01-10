محمد الفلاح - وقف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة مهنة التمثيل

الأحد 10 يناير 2021

أعلن الفنان المصري أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، عن وقف الفنانين المصريين باسم سمرة ورحاب الجمل، عن مزاولة مهنة التمثيل داخل مصر وخارجها.



وقال أشرف زكي، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج ”الحكاية“على فضائية Mbc مصر، إنه سيتم استدعاء الثنائي باسم ورحاب إلى التحقيق في مقر النقابة خلال 48 ساعة.

يأتي هذا على خلفية التراشق بين الثنائي باسم سمرة ورحاب الجمل والذي بدأته الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي ورد الأول، ثم تحولت التراشق بينهما إلى وسائل الإعلام.

وبدأ التراشق على خلفية اتهام رحاب لباسم بحضوره إلى بروفة تصوير فيلم يتم التحضير له وهو في حالة ”سُكر“، وطلبه خلال الجلسة الفنية تدخين ”الحشيش“، وهو ما نفاه الأخير.

وأكد أشرف زكي في تصريحاته، أن قرار وقفه لباسم ورحاب جاء على خلفية مطالبته للفنانين بالتوقف عن التراشق بينهما سواء الإعلامي أو على السوشيال ميديا واللجوء إلى النقابة، لحل أزمتهما، وهو ما لم يتم الاستجابة له.

وأوضح أشرف زكي، أنه سيتم إبلاغ النقابات بالخارج بقرار وقف الفنانين في حال كان كلاهما مرتبطًا بتصوير مشاهد بالخارج أو مسلسلات عربية.

ونوّه زكي، بأن ما حدث من باسم ورحاب يُعد عبثًا غير مقبول، بل مرفوض شكلًا وموضوعًا كونهما لم يلتزمان، معقبًا: ”إحنا هنجيب كل الكاميرات ونشوف كل حاجة من كاميرات الفندق اللي حصلت فيه الواقعة“.

وأردف قائلًا: ”أنا وقفت الاتنين عن العمل هذا أمر يعيب الوسط الفني والأسرة الفنية بالكامل، إحنا مش هنلجأ للنيابة العامة، النيابة هتقول ما عندكم نقابة“.

وكانت رحاب الجمل قد أكدت أن باسم سمرة خلال بروفة أحد الأفلام قام بسب زملائه عندما اعترضوا على تدخينه، فيما أصدر الأخير بيانًا قال فيه إن رحاب تختلق وقائع غير حقيقية، وأنه احترامًا لنقابة المهن التمثيلية فقد تقدم بشكوى ضدها، مع احتفاظه بالرد القانوني على كل من شهرّ به وبسمعته.